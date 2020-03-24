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Распространение коронавируса нового типа

Трамп подписал указ о недопустимости взвинчивания цен

Президент США отметил, что позволит тем, кто взвинчивает цены, навредить благосостоянию страны

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о недопустимости необоснованного роста цен в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Президент США Дональд Трамп подписал указ о противодействии взвинчиванию цен на необходимые товары в нашей войне с коронавирусом. Это посылает ясный сигнал о том, что мы не позволим тем, кто взвинчивает цены, навредить благосостоянию США в этот час", - говорится в распространенном сообщении в Twitter.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 42,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 579 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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