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Распространение коронавируса нового типа

Facebook и Instagram из-за коронавируса снизят качество видео в Латинской Америки

Ранее компания Facebook, сервис потокового видео Netflix, видеохостинг YouTube, а также компании Walt Disney и Amazon ввели аналогичные ограничительные меры на территории европейских стран
Описание
© AP Photo/Wilfredo Lee

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американская компания Facebook снизит качество видеозаписей в своих социальных сетях на территории стран Латинской Америки. Как сообщило в понедельник агентство Рейтер, это будет сделано для снижения нагрузки на компьютерные сети в условиях распространения нового коронавируса - люди во многих странах проводят больше времени дома и более активно пользуются соцсетями и услугами видеохостингов.

"Чтобы избежать возможной перегрузки сетей, мы временно снизим качество видео в Facebook и Instagram на территории Латинской Америки", - говорится в заявлении представителя компании. Ранее компания Facebook, сервис потокового видео Netflix, видеохостинг YouTube, а также компании Walt Disney и Amazon ввели аналогичные ограничительные меры на территории европейских стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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