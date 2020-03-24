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Ростом индекса Hang Seng на 3,7% открылись торги на бирже Гонконга

Позитивным фактором для рынка, отмечают аналитики, стала готовность Федеральной резервной системы США принимать меры по поддержке экономики

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник открылись существенным ростом котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 801 пункт (3,69%) и вышел на отметку 22 497 пунктов, свидетельствуют данные этой площадки.

Позитивным фактором для рынка, отмечают аналитики, стала готовность Федеральной резервной системы (ФРС) США принимать меры по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Положительная динамика отмечена по всему спектру акций.

Уверенно подорожали активы, связанные с сырьевым, производственным секторами, недвижимостью, высокими технологиями. На 7,9% прибавил в весе разработчик линз для смартфонов Sunny Optical Technology - до 103,2 гонконгского доллара за бумагу.

Единственным аутсайдером среди "голубых фишек" оказался третий по величине в Гонконге застройщик жилья Henderson Land ("Хэндерсон лэнд"). Его акции упали в цене на 4% (до 27,2 гонконгского доллара) на фоне данных о снижении прибыли на 26% по итогам 2019 года.

Положительная динамика на утренних торгах также отмечена на фондовых площадках материкового Китая, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии.

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Китай
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