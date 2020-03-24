Трамп убежден в необходимости пакета стимулирующих мер из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает необходимым принятие законодателями пакета стимулирующих социальных и экономических мер, направленных на преодоление последствий коронавируса. Об этом он заявил в понедельник на брифинге в Белом доме.

Соответствующий законопроект пока не смог получить одобрение в рамках процедурного голосования в Сенате из-за несогласия демократов с некоторыми его положениями.

"[Пакет необходимо принять, потому что] вирус негативно сказывается на нашей стране. Мы собираемся принять ряд стимулирующих [мер], чтобы рабочие жили своей жизнью. Это не их вина, - сказал Трамп, отвечая на вопрос, зачем нужен пакет мер на $2 трлн, если администрация собирается вновь открыть страну в экономическом плане в течение нескольких недель. - Это будет стимул. Мы хотим заботиться о малом бизнесе".

"Мы должны быть уверены, что компании чувствуют себя хорошо, это то, что мы делаем. <...> Надеюсь, республиканцы и демократы придут к соглашению, они в действительности близки к этому, - отметил Трамп. - Посмотрим".

Президент подтвердил, что в рамках пакета предусмотрена выплата в размере $3 тыс. на семью из четырех человек. "Если это [кризис] продолжится, мы предпримем что-нибудь еще", - добавил он.

Работает со всеми

Президенту был задан вопрос, с кем он советуется при принятии решений в борьбе с коронавирусом. "Мы прислушиваемся ко многим людям, кто-то из них является моим другом, кто-то врагом. <...> Я говорю со многими людьми".

Трамп рассказал, что в понедельник говорил по телефону с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом, которого неоднократно критиковал за политику регулятора. 16 марта ФРС объявила о снижении ставки почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Кроме того, регулятор сообщил, что запускает программу так называемого количественного смягчения: закупку дополнительных облигаций на общую сумму $700 млрд.

"Я доволен ФРС, он делает правильные вещи. Я сказал ему: "Джером, очень хорошая работа". Я горжусь им", - сообщил глава Белого дома.

Трампа также спросили, намерен ли он работать по стимулирующему пакету мер со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, с которой у президента весьма натянутые отношения. "Я работаю со всеми, чтобы помочь американским гражданам, - сказал он. - Мне все равно, кто они. Я работаю со всеми".

О стимулирующих мерах

Пакет мер объемом, как ожидается, более $1,6 трлн предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере $1 тысячи и более на человека.

Ранее законодатели выделили вашингтонской администрации $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано свыше 43 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 560 человек.