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"Ведомости": проверки для малого и среднего бизнеса могут быть отменены на весь 2020 год

По данным издания, внеплановые проверки можно будет проводить только в случае причинения вреда людям и после получения разрешения от прокуратуры

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития уточнило правила моратория на проверки бизнеса, который поручило ввести правительство. Министерство направило в кабмин проект распоряжения, согласно которому предлагается отменить плановые проверки для малого и среднего бизнеса в течение всего 2020 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого газете подтвердил представитель Минэкономразвития.

По данным издания, для крупного бизнеса при этом планируется оставить 30% наиболее важных плановых проверок, а остальные 70% должны быть исключены. Внеплановые проверки, отмечает газета, можно будет проводить только в случае причинения вреда людям и после получения разрешения от прокуратуры.

Для крупного бизнеса такие послабления будут действовать до 1 мая, а для малого и среднего бизнеса - до конца 2020 года. По информации собеседника издания, сроки могут быть продлены или сокращены в зависимости от ситуации.

16 марта на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространению коронавируса первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в сфере поддержки МСП правительство предусмотрело большое количество мер, в том числе мораторий на проведение проверок, за исключением случаев, когда возникает риск для жизни и здоровья граждан.

17 марта Белоусов сообщил, что правительство осуществит комплекс мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. Будет выделено дополнительное финансирование на расширение доступа МСП к заемным средствам. При этом, по его словам, Центральный банк готов применить регуляторный механизм для поддержки кредитования малого и среднего бизнеса.

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