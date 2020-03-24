{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Японии считают, что перенос Олимпиады негативно скажется на экономике страны

Отсрочка Олимпиады в связи с угрозой заражения новым коронавирусом приведет к сокращению числа иностранных туристов, заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Перенос на более поздний срок летних Олимпийских игр в Токио, проведение которых запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года, нанесет удар по деловой конъюнктуре в Японии и будет иметь негативные последствия для хозяйства страны. Такое мнение высказал во вторник на пресс-конференции министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Отсрочка Олимпиады в связи с угрозой заражения новым коронавирусом приведет к сокращению числа иностранных туристов, толкнет вниз объемы потребления в стране, - сказал он. - Мы хотели, чтобы [Олимпийские] игры стали фактором роста экономики. Будет крайне жалко, если их перенесут".

По мнению ведущего специалиста исследовательского института при крупной японской страховой компании Daiichi Life Тосихиро Нагахамы, из-за переноса Олимпиады на будущий год валовой внутренний продукт страны в 2020 году потеряет до 3 трлн 200 млрд иен (более $29 млрд), сообщает информационное агентство Kyodo. По мнению эксперта, подготовка к Олимпиаде уже дала немалый положительный эффект, однако он будет смазан неминуемым падением объемов внутреннего потребления в случае отсрочки спортивных состязаний.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил во вторник на пресс-конференции в Токио, что решение об изменении сроков проведения Олимпийских игр 2020 года не принято. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты. В то же время позже во вторник ожидается телефонный разговор премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, которые должны обсудить дальнейшую судьбу Олимпиады с учетом ситуации с распространением коронавируса. Газета Sankei во вторник сообщила, что Япония готова согласиться на отсрочку соревнований в Токио максимум на один год.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типаВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
"Россети Ленэнерго" инвестируют в инфраструктуру более 32,6 млрд рублей в 2020 году
Средства направят на увеличение совокупной трансформаторной мощности предприятия, а также в строительство 1,5 тыс. км линий электропередачи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС