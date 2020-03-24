В Японии считают, что перенос Олимпиады негативно скажется на экономике страны

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Перенос на более поздний срок летних Олимпийских игр в Токио, проведение которых запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года, нанесет удар по деловой конъюнктуре в Японии и будет иметь негативные последствия для хозяйства страны. Такое мнение высказал во вторник на пресс-конференции министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

"Отсрочка Олимпиады в связи с угрозой заражения новым коронавирусом приведет к сокращению числа иностранных туристов, толкнет вниз объемы потребления в стране, - сказал он. - Мы хотели, чтобы [Олимпийские] игры стали фактором роста экономики. Будет крайне жалко, если их перенесут".

По мнению ведущего специалиста исследовательского института при крупной японской страховой компании Daiichi Life Тосихиро Нагахамы, из-за переноса Олимпиады на будущий год валовой внутренний продукт страны в 2020 году потеряет до 3 трлн 200 млрд иен (более $29 млрд), сообщает информационное агентство Kyodo. По мнению эксперта, подготовка к Олимпиаде уже дала немалый положительный эффект, однако он будет смазан неминуемым падением объемов внутреннего потребления в случае отсрочки спортивных состязаний.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил во вторник на пресс-конференции в Токио, что решение об изменении сроков проведения Олимпийских игр 2020 года не принято. По его словам, сейчас рассматриваются различные варианты. В то же время позже во вторник ожидается телефонный разговор премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, которые должны обсудить дальнейшую судьбу Олимпиады с учетом ситуации с распространением коронавируса. Газета Sankei во вторник сообщила, что Япония готова согласиться на отсрочку соревнований в Токио максимум на один год.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. В воскресенье Бах заявил, что в течение четырех недель МОК примет решение относительно возможности проведения Игр в установленные сроки.