"Ъ": "ВТБ Лизинг" отсрочит часть платежей "Аэрофлота" из-за коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "ВТБ Лизинг" перенесет лизинговые платежи авиакомпании "Аэрофлот" по 67 самолетам, что составляет почти 20% парка группы, с апреля - сентября 2020 года на июль 2021 года. Это первая известная сделка об отсрочке лизинга на российском авиарынке, обусловленная последствиями коронавируса, сообщает газета "Коммерсантъ".
"ВТБ Лизинг" на полгода вводит лизинговые каникулы для "Аэрофлота". С апреля до конца сентября лизингодатель не будет взимать с авиакомпании лизинговые платежи по 67 самолетам, находящимся в эксплуатации у перевозчика", - рассказали изданию два источника на лизинговом рынке.
По информации "Коммерсанта", авиаперевозчик выплатит образовавшуюся задолженность в июле 2021 года, в середине высокого сезона, когда международные направления должны открыться, а полученной авиакомпанией выручки от проданных билетов хватит на ее погашение. "Аэрофлот" также ведет переговоры с другими лизингодателями, добавил один из источников издания, не уточнив их названия.
В ВТБ сообщили газете, что платежи авиакомпании будут реструктуризированы, однако условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не прокомментировали ситуацию.
Собеседники издания оценивают сумму лизинговых платежей в $180-220 млн. По данным газеты, речь идет о самолетах, находящихся в парке разных компаний группы. Так, отсрочка будет получена "Аэрофлотом" по 50 Boeing 737NG (большая часть - у "Победы"), четырем Boeing 747 (у авиакомпании "Россия", ранее находились в парке "Трансаэро"), двум Boeing 777, девяти Airbus A319 (часть из них - в парке "Авроры"), одному A320 и одному самолету A330.
На данный момент Россия из-за коронавируса ограничила авиасообщение с большинством стран, включая страны Евросоюза, Китай, Японию, США и другие. Подавляющее большинство ограничений пришлось на маршрутную сеть "Аэрофлота" как крупнейшей авиакомпании России.