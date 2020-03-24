"Ъ": "ВТБ Лизинг" отсрочит часть платежей "Аэрофлота" из-за коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "ВТБ Лизинг" перенесет лизинговые платежи авиакомпании "Аэрофлот" по 67 самолетам, что составляет почти 20% парка группы, с апреля - сентября 2020 года на июль 2021 года. Это первая известная сделка об отсрочке лизинга на российском авиарынке, обусловленная последствиями коронавируса, сообщает газета "Коммерсантъ" .

"ВТБ Лизинг" на полгода вводит лизинговые каникулы для "Аэрофлота". С апреля до конца сентября лизингодатель не будет взимать с авиакомпании лизинговые платежи по 67 самолетам, находящимся в эксплуатации у перевозчика", - рассказали изданию два источника на лизинговом рынке.

По информации "Коммерсанта", авиаперевозчик выплатит образовавшуюся задолженность в июле 2021 года, в середине высокого сезона, когда международные направления должны открыться, а полученной авиакомпанией выручки от проданных билетов хватит на ее погашение. "Аэрофлот" также ведет переговоры с другими лизингодателями, добавил один из источников издания, не уточнив их названия.

В ВТБ сообщили газете, что платежи авиакомпании будут реструктуризированы, однако условия не раскрывают. Гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер подчеркнул, что компания первой на рынке пошла на проведение крупной реструктуризации. В "Аэрофлоте" не прокомментировали ситуацию.

Собеседники издания оценивают сумму лизинговых платежей в $180-220 млн. По данным газеты, речь идет о самолетах, находящихся в парке разных компаний группы. Так, отсрочка будет получена "Аэрофлотом" по 50 Boeing 737NG (большая часть - у "Победы"), четырем Boeing 747 (у авиакомпании "Россия", ранее находились в парке "Трансаэро"), двум Boeing 777, девяти Airbus A319 (часть из них - в парке "Авроры"), одному A320 и одному самолету A330.

На данный момент Россия из-за коронавируса ограничила авиасообщение с большинством стран, включая страны Евросоюза, Китай, Японию, США и другие. Подавляющее большинство ограничений пришлось на маршрутную сеть "Аэрофлота" как крупнейшей авиакомпании России.