"Аэрофлот" закроет рейсы во Вьетнам, Таиланд и на Кубу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" закроет с конца марта 2020 года рейсы во Вьетнам (Ханой и Хошимин), Таиланд (Пхукет) и на Кубу (Гавана), следует из сообщения на сайте авиакомпании.

Полеты по этим направлениям будут закрыты до конца апреля.

Россия с 23 марта ввела новые ограничение на выполнение полетов в ряд стран, с учетом уже действующих ограничений они затронули подавляющее большинство государств. Новые ограничения затронули Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (только в Бангкок), Индию (только в Нью-Дели).