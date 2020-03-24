В Дагестане наладят производство ветроэнергетических установок

МАХАЧКАЛА, 24 марта. /ТАСС/. Серийное производство ветроэнергетических установок планируют наладить в Дагестане на базе электромеханического завода, говорится в сообщении министерства промышленности и энергетики республики в Instagram.

"Экспертным советом Фонда развития промышленности Республики Дагестан было одобрено финансирование инвестиционного проекта "Организация серийного производства ветроэнергетических установок мощностью 107,5 кВт на базе ОАО "Южносухокумский электромеханический завод" по программе "Проекты развития Республики Дагестан". Общая стоимость проекта составляет 70 млн рублей. За счет средств Фонда финансируется 50% стоимости проекта", - отмечаетсяв релизе.

По данным Минпромэнерго Дагестана, проект станет первым полномасштабным производством ветроэнергетических установок мощностью до 107,5 квт в России без применения импортных деталей и комплектующих.

"Объем налоговых поступлений в ходе реализации проекта в бюджеты различных уровней составит более 200 млн рублей", - говоритсяв сообщении министерства.

Дата начала реализации проекта не уточняется.