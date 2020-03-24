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Фармпроизводители России пока удерживают цены на лекарства, но ждут роста себестоимости

В Ассоциации фармацевтических производителей при этом считают, что власть сейчас в состоянии быстро и оперативно реагировать на ситуацию

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские фармацевтические производители пока удерживают цены на лекарства на прежнем уровне, но ожидают роста себестоимости производства продукции. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП).

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"Цены пока держим и работаем на старых поставках. Но так как курс доллара вряд ли станет меньше, то себестоимость лекарств, безусловно, вырастет", - отметили в ассоциации.

Там добавили, что если производство станет нерентабельным, то производители будут искать, каким образом это компенсировать. "В любом случае мы видим, что власть сейчас в состоянии быстро и оперативно реагировать на ситуацию", - считают в АРФП.

По данным ассоциации, большую часть фармсубстанций производители закупают в Китае. "Из-за карантина там остановилось большинство предприятий, и мы даже рассматривали крайне негативный вариант остановки наших производств. К счастью, недавно поставки снова стартовали, работа идет", - сообщили в пресс-службе АРФП.

По данным ассоциации, сейчас перед производителями встала другая проблема: из-за карантина в Италии производители оборудования для маркировки лекарств не могут приехать в Россию для осуществления пуско-наладочных работ.

24 марта газета "Коммерсантъ" сообщила, что ужесточение карантина в Италии грозит российским производителям перебоями с поставками субстанций - веществ, необходимых для производства лекарств.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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