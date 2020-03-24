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Распространение коронавируса нового типа

В Крыму планируют создать дезинфицирующую косметику на основе эфирных масел

Из-за распространения в мире коронавируса в аптеках региона наблюдается дефицит дезинфицирующих средств небольшого объема

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Дезинфицирующую косметику на основе эфирных масел разрабатывают на двух предприятиях парфюмерной промышленности в Крыму, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове председатель правительства региона Юрий Гоцанюк.

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По данным крымских властей, в аптеках региона наблюдается дефицит дезинфицирующих средств небольшого объема на фоне распространения в мире коронавируса. При этом предприятия региона ими обеспечены полностью.

"Производство дезинфицирующих средств на территории Республики Крым не осуществляется, но предприятия парфюмерной промышленности - комбинат "Крымская роза" и Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод - прорабатывают вопрос производства косметических дизенфицирующих средств на основе эфирных масел и гидролатов. В настоящее время ведутся лабораторные испытания", - сказал Гоцанюк.

Директор "Крымской розы" Иван Гладун рассказал ТАСС, что косметика на основе эфирных масел розы и лаванды обладает дезинфицирующими свойствами. При этом не требуется переоборудование предприятия для увеличения поставок в условиях распространения в мире коронавируса.

Крымская косметика, изготовленная, в том числе, с использованием местных масел, известна с советских времен. Только площадь плантаций роз в Крыму, выращиваемых для производства косметики, при СССР составляла более 2 тыс. га. По данным Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, в регионе сейчас занято розой около 60 га, лавандой - порядка 1 тыс. га. Косметику производят несколько крупных и мелких фирм, она является популярным сувениром для туристов, товаром для экспорта.

Теги
РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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