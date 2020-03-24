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Справороссы предлагают ввести штрафы до 6 млн рублей за завышение цен на лекарства при ЧС

Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 75 тыс. до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий административные штрафы до 6 млн рублей за превышение предельно допустимых цен на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициативой предлагается установить специальную административную ответственность за завышение предельно допустимых цен на лекарственные препараты и (или) медицинские изделия, установленных правительством РФ, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. При этом пакет сопроводительных документов к законопроекту не содержит официального отзыва кабмина, необходимого для инициатив о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Действующим законодательством установлена общая административная ответственность за нарушение правил торговли лекарствами в виде штрафов до 3 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. рублей для юридических лиц. По мнению авторов законопроекта, такие санкции "явно не соответствуют общественной опасности" в условиях чрезвычайных обстоятельств.

В связи с этим справороссы предлагают ввести штрафы для граждан в размере от 75 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 150 тыс. до 600 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 150 тыс. до 600 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Предлагаемый размер штрафов аналогичен тому, который установлен за реализацию фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных или незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, отмечают разработчики законопроекта.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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