Производство автомобилей на заводе Ford Sollers в Татарстане продолжается в обычном режиме

КАЗАНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Завод Ford Sollers в Елабуге продолжает выпуск автомобилей, несмотря на введение особого режима работы из-за пандемии коронавируса. Часть сотрудников работает удаленно, отменены командировки по России и за рубеж, сообщила ТАСС координатор по связям с общественностью Ford Sollers в Татарстане Индира Салимгараева.

Ранее сообщалось, что группа Sollers (объединяет УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers) заявила о рисках приостановки производств своих предприятий из-за резкого падения спроса на автомобили, прежде всего со стороны физлиц на фоне ситуации с коронавирусом.

"На заводе Ford Sollers в Елабуге введен особый режим работы, в связи с развитием эпидемии, отменены все командировки сотрудников за границу и внутри России. Часть сотрудников работает удаленно, а оставшиеся сотрудники продолжают работу в отдельных кабинетах с соблюдением всех правил гигиены. Производство автомобилей продолжается в обычном режиме. В производственных цехах и офисных помещениях производится регулярная дезинфекция, дополнительно установлено оборудование по обеззараживанию воздуха", - сказала она.

По словам Салимгараевой, при входе на предприятие выполняются замеры температуры тела сотрудников с помощью тепловизора и в течение дня данная процедура повторяется. Сотрудники, которые взаимодействуют с представителями сторонних организаций, обеспечены специальными респираторами и масками.

Завод Ford Sollers в Елабуге выпускает линейку коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла, включая сварку и окраску. R&D центр компании также занимается разработкой и производством специальных версий коммерческого транспорта на базе Ford Transit, адаптированных для нужд российских корпоративных и государственных заказчиков.