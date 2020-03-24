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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Стоимость золота растет более чем на 7%

Контракты на серебро дорожают на 6,8%
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Стоимость золота на торгах растет на 7,2% - до $1679,7 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов биржи Comex. В пике стоимость драгоценного металла достигала $1698 за тройскую унцию.

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Стоимость контрактов на серебро дорожает на 6,8% - до $14,16 за унцию.

Российский рынок во вторник демонстрирует позитивную динамику, индекс Мосбиржи растет на 6,6%, до 2402,4 пункта, индекс РТС - на 8,7%, до 960,4 пункта.

При этом акции "Норникеля" на Мосбирже дорожают на 21%, Polymetal - на 14,3%, "Русала" - на 9,7%, "Полюса" - на 7,7%.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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