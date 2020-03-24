Топливо на АЗС подорожало в 4,5 раза меньше уровня инфляции

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива на автозаправочных станциях с начала 2020 года выросла на около 0,2%, что в 4,5 раза меньше текущего уровня инфляции, которая составляет 0,9%. Об этом сообщает Минэнерго России.

"С начала года цена на бензин марок Аи-92 и Аи-95, а также на дизель изменяется всего на 0,2%, что гораздо ниже текущей инфляции в 0,9%. При этом на АЗС поставляется больше бензина (на 1,8%) по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Минэнерго сообщило, что продолжает мониторинг ситуации на топливном рынке, чтобы не допустить профицита или дефицита бензина на АЗС.

"Производство и поставка топлива российским потребителям находятся на высоком уровне, почти 80% от производства товарного бензина уходит российским потребителям. Главной задачей остается снижение волатильности цен, поэтому Минэнерго России совместно с ФАС России внимательно следят за ценовой ситуацией как при росте, так и при падении нефтяных котировок", - добавили в Минэнерго.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на рост цен на бензин Аи-92 на 10,44% и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

На следующий день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что не видит предпосылок для роста как оптовых, так и розничных цен на бензин и дизельное топливо в России. В случае нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.