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Распространение коронавируса нового типа

Российские семьи с 16 по 22 марта потратили рекордные с 2019 года средства

Объем повседневных расходов типичной российской семьи достиг отметки в 5025 рублей

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Повседневные расходы семей РФ с 16 по 22 марта стали рекордными и наибольшими в 2020 году, говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

"На 12-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи вопреки традициям вырос и достиг отметки в 5025 рублей. Так, со 16 по 22 марта среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 149 рублей больше, чем неделей ранее", - говорится в исследовании.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 792 рубля или на 18,7%. Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 12-й недели оказались выше среднего значения на 598 рублей или 13,5%.

"Рост объема недельных расходов до рекордного значения, зафиксированный на 12-й неделе, не является традиционным для данного периода. Это относится как к недельной динамике, так и годовой. Подобный резкий рост объясняется всплеском продуктовых закупок россиян", - отметили эксперты.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют QR-коды с чеков. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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