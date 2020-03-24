Убытки Пушкинского музея из-за закрытия на карантин составляют около 2 млн рублей в день

Сейчас Пушкинский музей, как и остальные федеральные учреждения культуры, закрыт для посетителей до 10 апреля (срок может быть продлен) в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением нового коронавируса.

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина теряет около 2 млн рублей в день из-за закрытия учреждения для посетителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея во вторник.

"Наши убытки составляют около 2 млн рублей в день", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что за аналогичный период в прошлом году (с 17 марта по 10 апреля) музей посетили около 80 тыс. человек.

Ранее начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова сообщила ТАСС, что за март музей потерял порядка 76 тыс. посетителей, около 16 млн рублей дохода. По ее словам, если карантин будет продлен до конца апреля, то потери составят около 25 млн рублей недополученного дохода от продажи билетов (порядка 90 тыс. посетителей). Если учитывать другие источники дохода, то общие финансовые потери могут составить более 45 млн рублей, добавила она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.