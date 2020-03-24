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"Опора России" предложила запустить онлайн-продажу алкоголя с 1 июня

В объединении считают, что эта мера в особенности поддержит малых и средних производителей крафтового пива и сидра, для которых дистанционная торговля может стать единственным каналом сбыта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предлагает начать интернет-торговлю алкоголем с 1 июня 2020 года, говорится в письме, направленном вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Прошу включить в план первоочередных действий в сфере экономики снятие запрета дистанционной торговли алкогольной продукцией для всех участников алкогольного рынка (производители, оптовое и розничное звено, в том числе общественное питание) с 1 июня 2020 года", - отмечается в письме.

Онлайн-торговля алкоголя может стать единственным возможным способом розничных продаж в условиях введения противоэпидемиологических мер из-за коронавируса, считают авторы письма. Это в особенности поддержит малых и средних производителей крафтового пива и сидра, продукция которых не представлена в крупных торговых сетях и для которых дистанционная торговля может стать единственным каналом сбыта, подчеркивается в письме.

В "Опоре России" напомнили, что, согласно последней версии законопроекта об онлайн-торговле алкоголем, малые производители пива, сидра и медовухи смогут подключиться к онлайн-продаже позже всех остальных - только с 1 января 2023 года. Такая очередность, по мнению объединения, недопустима.

"Малые производители пива, сидра, медовухи являются наиболее незащищенными игроками на рынке алкогольной продукции, у них значительно меньше возможностей попасть на прилавки торговых сетей и конкурировать там с крупными компаниями. Также в последнее время участились случаи издания региональных законов, вводящих запрет на розничную торговлю пива в розлив, что серьезно ударило по малому бизнесу. Именно малый бизнес в первую очередь заинтересован в развитии дистанционной торговли как наименее затратной, поэтому вводить двухлетнюю отсрочку для данной категории предпринимателей представляется абсолютно необоснованным шагом", - уверены авторы письма.

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Россия
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