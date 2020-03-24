Цена овощей в России за неделю снизилась

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ фиксирует снижение стоимости овощей за прошедшую неделю, больше всего подешевели огурцы. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"За прошедшую неделю цены на основные категории овощной продукции продемонстрировали снижение. Так, по данным министерства, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на картофель 23 марта составила 10,49 рубля за 1 кг (без НДС), что ниже показателя предыдущей недели на 0,2%. Средняя стоимость моркови снизилась на 4,6% - до 13,52 рубля за 1 кг, огурцов - на 6,7% - до 93,88 рубля за 1 кг, томатов - выросла на 0,5% - до 143,36 рубля за 1 кг", - указано в сообщении.

Как добавили в министерстве, по оперативным данным органов управления АПК субъектов, по состоянию на 17 марта 2020 года урожай тепличных огурцов составляет 142 тыс. тонн, что на 42% выше уровня прошлого года, томатов - 52,5 тыс. тонн (+17,7%), прочих зеленых культур - 3,9 тыс. тонн (+39,2%). В текущем году Минсельхоз России ожидает рекордный объем производства тепличных овощей - не менее 1,25 млн тонн, что на 6,1 % выше уровня 2019 года.