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Трамп: США не могут допустить экономического краха Boeing

Президент США добавил, что речь идет и о других американских компаниях мирового уровня

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Администрация США не может допустить экономического краха аэрокосмической корпорации Boeing и других ведущих национальных компаний, которые испытывают серьезные трудности из-за последствий вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Мы не можем позволить Boeing уйти из бизнеса", - подчеркнул он, добавив, что речь идет и о других американских компаниях мирового уровня. "Нам нужно оказать им временную поддержку. Ненадолго, на время", - сказал глава Белого дома.

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