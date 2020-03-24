Трамп: США не могут допустить экономического краха Boeing

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Администрация США не может допустить экономического краха аэрокосмической корпорации Boeing и других ведущих национальных компаний, которые испытывают серьезные трудности из-за последствий вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Мы не можем позволить Boeing уйти из бизнеса", - подчеркнул он, добавив, что речь идет и о других американских компаниях мирового уровня. "Нам нужно оказать им временную поддержку. Ненадолго, на время", - сказал глава Белого дома.