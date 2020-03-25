Трамп: власти США смогут компенсировать ущерб, нанесенный экономике страны из-за вируса

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что реализация пакета мер по стимулированию американской экономики позволит компенсировать нанесенный ей из-за распространения нового коронавируса ущерб.

Говоря во вторник в эфире телеканала Fox News о процессе согласования проекта указанной инициативы с законодателями, он отметил: "Это очень важно, поскольку мы хотим вернуть нашу экономику в прежнее состояние". "Я думаю, если это будет согласовано, мы сможем восстановиться довольно быстро", - добавил Трамп. "Я полагаю, что в конечном счете мы превысим тот уровень, на котором были", - подчеркнул он. Американский лидер констатировал, что промедление в данном вопросе осложняет ситуацию в экономике.

Указанный пакет мер оценивается примерно в $2 трлн. Он предусматривает пособия по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США могут получить единовременные выплаты в размере $1 тыс. и более на человека.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 52 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 677 человек.