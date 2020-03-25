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Распространение коронавируса нового типа

США могут потратить около $6 трлн на смягчение экономических последствий коронавируса

Из них $2 трлн - прямая помощь, около $4 трлн - средства, которые может выделить в качестве кредитов Федеральная резервная система
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© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов могут потратить в общей сложности около $6 трлн на смягчение экономических последствий вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил во вторник глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Весь пакет [мер] составляет примерно $6 трлн: $2 трлн - прямая помощь, около $4 трлн - средства, которые может выделить в качестве кредитов Федеральная резервная система (выполняет в США функции центробанка - прим. ТАСС)", - сказал он на брифинге в Белом доме.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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