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Пенсионный закон

"Известия": профсоюзы предложили сделать накопительную часть пенсии добровольной

Страховая пенсия выплачивается из расчета количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости одного балла, которая устанавливается законодательством, и фиксированной части
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей исключить накопительную часть пенсии из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) и сделать ее добровольной. Об этом в среду сообщает издание "Известия".

По информации издания, предложение было изложено в письме заместителя председателя ФНПР Нины Кузьминой ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Наталье Жаровой в качестве отзыва на проект постановления правительства "О внесении изменений в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии".

Отмечается, что в настоящее время страховая пенсия выплачивается из расчета количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости одного балла, которая устанавливается законодательством, и фиксированной части. Накопительная часть пенсии делится на ожидаемый период выплаты. Ввиду существенных различий между выплатами в ФНПР предложили вывести последнюю из ОПС на законодательном уровне.

Как пояснил изданию секретарь ФНПР Игорь Шанин, накопительная пенсия должна формироваться на добровольной основе. В этом случае, по его мнению, средний размер выплат по старости значительно не изменится, при этом все граждане будут застрахованы одинаково.

Теги
Пенсионный законРоссия
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