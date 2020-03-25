Власти Якутии проведут реконструкцию аэропортов в 10 отдаленных районах

ЯКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Якутии намерены включить в федеральные целевые программы реконструкцию 10 аэропортов в отдаленных районах республики, где нет альтернативного транспортного сообщения. В итоге это позволит обеспечить комплексную транспортную безопасность сети аэропортов в регионе в целом, сообщил ТАСС в среду председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока.

"В целом для комплексного обеспечения транспортной безопасности аэропортовой сети [в Якутии] требуется реконструкция всех 26 северных аэропортов, при этом финансирование по 10 аэропортам (Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Саскылах, Усть-Мая, Батагай, Оленек и Зырянка) в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года не предусмотрено. Здесь мы будем и дальше работать в тесном контакте с федеральным центром по включению мероприятий по реконструкции 10 аэропортов в федеральные целевые программы. Мероприятия по реконструкции аэропортов будут проводиться поэтапно", - сказал Солодов.

На данный момент в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года вошли проекты реконструкции 16 якутских аэропортовых комплексов. Это Якутск, Олекминск, Нюрба, Мирный, Черский, Жиганск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Депутатский, Сангар, Нерюнгри, Полярный, Усть-Нера и Маган. Стоимость реконструкции 16 аэропортов на период до 2024 года составляет 38,6 млрд рублей.

"Начаты работы по строительству и реконструкции взлетно-посадочных полос в аэропортах Олекминск, Нерюнгри, Жиганск, Якутск с завершением 2020-2022 годах. В этом году будут завершены реконструкция аэропортового комплекса в Верхневилюйске и разработка проектно-сметной документации аэропортов Мирный, Маган, Полярный и Усть-Нера", - сообщил Солодов.

Как отметил Солодов, по информации Минвостокразвития России, мероприятия по реконструкции 10 аэропортов (Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Саскылах, Усть-Мая, Батагай, Оленек, Зырянка) включены в проект Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Общая стоимость реконструкции оценивается на сумму около 29,8 млрд рублей.