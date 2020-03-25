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Распространение коронавируса нового типа

Законодатели и администрация США достигли соглашения по пакету мер по поддержке экономики

Пакет мер объемом около $2 трлн предусматривает выплату пособий по безработице и помощь больницам

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Законодатели и администрация США достигли договоренности по пакету стимулирующих мер, направленных на смягчение экономических последствий вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил в среду директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд.

"Мы достигли соглашения", - цитирует его агентство Reuters.

Пакет экономических мер объемом около $2 трлн предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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