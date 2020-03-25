Курс доллара снизился до 77,97 рубля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снижался на 0,2%, до 78,13 рубля, курс евро рос на 0,1%, до 84,57 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торговой площадки на 10:25 мск, курс доллара опускается на 0,4%, до 77,97 рубля, курс евро - на 0,12%, до 84,37 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличивается на 2,25%, до $27,76 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 3,1%, до $24,76 за баррель.