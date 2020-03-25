Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Фондовый рынок России второй раз за неделю открылся в "зеленой зоне". Индекс Мосбиржи поднялся на 3,4% и достиг отметки 2497,51 пункта, индекс РТС увеличился на 4,5% - до 1008,21 пункта.

Российская валюта торговалась в начале торгов разнонаправленно. Курс доллара снижался на 0,2%, до 78,13 рубля, курс евро рос на 0,1%, до 84,57 рубля.

Лидерами роста на Мосбирже стали акции "Аэрофлота" (+7,3%), "Роснефти" (+6,7%), "Детского мира" (+6,2%), "Норникеля" (+5,4%), "Алросы" (+5,2%), "Русала" (+4,7%), ММК (+4,5%), "Полюса" (+4,4%), НЛМК (+4,4%), "Яндекса" (+4,2%), "Сургутнефтегаза" (+4%), "Новатэка" (+3,6%), "Лукойла" (+3%). Отрицательной динамики у ценных бумаг крупнейших российских компаний в ходе торгов не наблюдается.

Положительная динамика на российском рынке акций, как и на многих других зарубежных торговых площадках, отмечается на фоне принятых Федеральной резервной системой (ФРС, выполняет функции центробанка) США мер по поддержке стабильного функционирования рынка в условиях пандемии нового коронавируса. Регулятор объявил, что будет скупать облигации в рамках программы количественного смягчения фактически в неограниченных количествах в зависимости от потребностей экономики. Кроме того, ФРС сообщила, что запускает программу так называемого количественного смягчения: закупку дополнительных облигаций на общую сумму $700 млрд.