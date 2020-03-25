Власти ОАЭ аннулировали разрешение "Победы" на полет в Дубай

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе. В итоге самолету пришлось произвести вынужденную посадку в Махачкале. Планировалось, что самолет заберет из Дубая около 190 пассажиров лоукостера для возвращения их в Москву.

"Сегодня лоукостер "Победа" во время полета рейса Москва - Дубай, организованного для вывоза своих клиентов из ОАЭ, получил аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями ОАЭ плана полета с запретом на выполнении посадки в Дубае. Самолет вынужден произвести посадку в Махачкале для ожидания решения вопроса с получением нового разрешения", - говорится в сообщении компании.

"Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда безо всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Прямо сейчас в Дубае наш самолет ждут 189 клиентов "Победы". Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложная", - сообщил генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков (его слова приводятся в сообщении компании).

Лоукостер обратился в Министерство иностранных дел РФ за помощью с получением разрешения на вывоз пассажиров. "Победа" обратилась в МИД за помощью с получением скорейшего разрешения для вывоза клиентов из Дубая", - сказал представитель авиакомпании.

Ранее "Победа" столкнулась со значительными сложностями при возвращении пассажиров из Черногории.