{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Власти ОАЭ аннулировали разрешение "Победы" на полет в Дубай

Самолет должен был забрать около 190 пассажиров лоукостера для возвращения в Москву
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе. В итоге самолету пришлось произвести вынужденную посадку в Махачкале. Планировалось, что самолет заберет из Дубая около 190 пассажиров лоукостера для возвращения их в Москву.

"Сегодня лоукостер "Победа" во время полета рейса Москва - Дубай, организованного для вывоза своих клиентов из ОАЭ, получил аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями ОАЭ плана полета с запретом на выполнении посадки в Дубае. Самолет вынужден произвести посадку в Махачкале для ожидания решения вопроса с получением нового разрешения", - говорится в сообщении компании. 

"Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда безо всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Прямо сейчас в Дубае наш самолет ждут 189 клиентов "Победы". Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложная", - сообщил генеральный директор лоукостера Андрей Калмыков (его слова приводятся в сообщении компании).

Лоукостер обратился в Министерство иностранных дел РФ за помощью с получением разрешения на вывоз пассажиров. "Победа" обратилась в МИД за помощью с получением скорейшего разрешения для вывоза клиентов из Дубая", - сказал представитель авиакомпании.

Ранее "Победа" столкнулась со значительными сложностями при возвращении пассажиров из Черногории. 

Теги
ОАЭРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Убытки туротрасли России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС