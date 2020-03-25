Совфед одобрил закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, подготовленные в рамках разработки закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

"Статья 5 Налогового кодекса РФ дополняется новым пунктом, предусматривающим гарантии стабильности налоговых условий для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Данный пункт определяет особенности применения законодательства о налогах и сборах в отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно закону, неизменность налоговых условий действует только для участников СЗПК до даты утраты ими этого статуса. Так называемая стабилизационная оговорка предусматривает неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам), а при инвестициях от 10 млрд рублей в нее также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до трех лет) и вывозные таможенные пошлины.

НК РФ также дополняется пунктом об обеспечении неизменности законодательства о налогах и сборах для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных в соответствии с законом о защите и поощрении капиталовложений РФ, в отношении объектов налогообложения, порядка определения налоговой базы, налоговых периодов, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка исчисления, порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога, а также сроков уплаты и порядка возмещения НДС и перечня налогов и сборов, установленных законодательством на момент заключения соглашения.

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных без участия РФ, неизменность налогообложения будет обеспечиваться только в части налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога. Эти нормы не будут распространяться на акты, предусматривающие снижение налоговых ставок и (или) введение льгот по региональным и местным налогам, условия и сроки их применения и прекращения их действия, а также на введение новых госпошлин.

Поправки в Бюджетный кодекс

Также Совфед в среду одобрил поправки в Бюджетный кодекс, подготовленные в рамках разработки законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

Законом предусматривается возможность предоставления юридическим лицам субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ими капитальными вложениями, в том числе затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры для реализации проектов. Устанавливается возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем закрепления обязанности получателя субсидии безвозмездно передать соответствующие объекты в государственную или муниципальную собственность.

Вводится требование о необходимости соблюдения получателем субсидии законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии с законом "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ" возмещение затрат предусматривается в пределах поступивших от реализации инвестпроектов налоговых и иных обязательных платежей.

Кроме того, вводятся основания для учета результатов финансово-инвестиционного аудита при подготовке проектов законов о бюджете, внесении изменений в законы о бюджете и внесении изменений в сводную бюджетную роспись соответствующего бюджета. Непосредственное регулирование финансово-инвестиционного аудита предусматривается в рамках закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".