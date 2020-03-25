Карелия выделит 200 млн рублей на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 марта. /ТАСС/. Средства фонда Министерства экономического развития Карелии перераспределят для оказания новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. На первый пакет льгот власти направят 200 млн рублей, сообщил в среду во время онлайн-брифинга вице-премьер республики Дмитрий Родионов.

В Карелии режим повышенной готовности в связи с коронавирусом действует с 12 марта, запрещены любые массовые мероприятия от 50 человек, отменены все спортивные и культурные события. По последним данным, в республике нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.

"Сумма 200 млн рублей из бюджета министерства экономического развития определена на меры поддержки. <...> Мы сегодня видим, что вследствие коронавирусной инфекции ряд мероприятий, которые министерством экономики, правительством региона планировались к осуществлению (например, организация международных поездок, выставок, форумов), снимается. Соответственно, у министерства экономики высвобождаются денежные средства, которые также будут потрачены для поддержки малого и среднего предпринимательства", - сказал Родионов.

Первый пакет для поддержки республиканского бизнеса направлен, в первую очередь, на наиболее уязвимые в условиях карантинных мер области экономики - туризм, услуги питания и транспорта, организация досуга, производство продукции первой необходимости. С 16 марта предприниматели, работающие в сфере туризма, уже могут вернуть до 500 тыс. рублей, потраченных на покупку антисептиков и обеззараживающих устройств. Этими же мерами охватят бизнес, оказывающий услуги населению - салоны красоты, химчистки, детские развлекательные клубы и спортивные центры.

По словам Родионова, сейчас поток туристов в Карелии снизился на 10-15%, однако спад в феврале-марте рынок фиксирует ежегодно. Отличительной чертой этого года стала массовая отмена бронирования иностранными туристами, в том числе из Финляндии. Убытки от отказов, возможно, удастся компенсировать за счет повышенного спроса на карельские места отдыха в российских мегаполисах.

"Мы сегодня видим запрос, в том числе от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, на долгие брони для проживания семей, родителей в экологически чистых условиях Карелии. Такие обращения сегодня есть, мы переориентируем наши туркомпании на организацию такого вида услуг для туристов. Но в первую очередь, мы должны и будем обеспечивать безопасное пребывание на территории карельских туристических объектов", - рассказал заместитель премьер-министра регионального правительства. Он также уточнил, что власти совместно в крупнейшими туробъектами ведут работу по дезинфекции и исполнению всех требований Роспотребнадзора, ограничивающих массовые скопления людей в одном месте.

Трансформация существующих мер поддержки

Уже существующие в регионе меры поддержки для малого и среднего бизнеса также будут увеличены. Например, с сегодняшнего дня компенсировать часть трат на лизинговые платежи и покупку оборудования можно на сумму до 4 млн рублей, а не до 2 млн руб., как это было ранее. Увеличится количество отборов предприятий на оказание мер поддержки с двух раз в год до четырех. Власти также готовы компенсировать компаниям расходы на коммунальные услуги, электричество и аренду площадей. Предприятия, производящие хлеб, молочную, рыбную и мясную продукцию, смогут получить льготный заем от 3 млн рублей под 2% годовых сроком на три года для пополнения оборотных средств. Эти же условия будут действовать для ресторанов, кафе и столовых, которые организуют сервис доставки еды.