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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Росстат зафиксировал рост инфляции

Недельная инфляция в России разогналась до 0,3%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года инфляция разогналась до 1,3%, а с начала месяца - до 0,5%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 23 марта, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне 2,5%.

Цены на бензин за неделю не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.

Прогноз Минэкономразвития РФ

Минэкономразвития ожидает, что годовая инфляция в марте сложится на уровне 2,3-2,4%. Прогноз по итогам 2020 года - 3%. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что на фоне ослабления рубля инфляция в 2020 году может оказаться в районе 4%.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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