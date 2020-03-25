Путин предложил выплачивать имеющим право на маткапитал по 5 тыс. рублей в месяц

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Семьи, имеющие право на материнский капитал, с апреля и в течение трех месяцев будут получать дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

"Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно", - сказал он.

По словам Путина, такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

"Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне", - заявил глава государства.

Он попросил губернаторов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу. "Коллеги, это принципиально важно, чтобы начать выплаты. Обратите на это внимание", - обратился он к главам регионов.