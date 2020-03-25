Путин предложил предоставить МСП отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС

"Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев, а для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку и по страховым взносам в социальные фонды", - сказал президент.

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Малый и средний бизнес должны получить отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на шесть месяцев, сказал президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.

Отсрочка по кредитам

По его словам, компании МСП, а также микропредприятия, оказавшиеся в наиболее сложной ситуации, должны на ближайшие полгода получить отсрочку по банковским кредитам. "Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев", - сказал глава государства.

По его словам, предприятия малого и среднего бизнеса сейчас сталкиваются с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. Он отметил необходимость помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит сохранить своих сотрудников.

Страховые взносы

Глава государства также предложил на долгосрочной основе снизить размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30% до 15% для того, чтобы простимулировать работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам. Речь идет об отчислениях с заработной платы, превышающей уровень МРОТ.

"Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего, занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза - с 30 до 15 процентов - снизить для них размер страховых взносов", - сказал российский лидер в телеобращении к гражданам.

Он отметил, что пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую минимальный размер оплаты труда. "Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка останется прежней", - добавил он.

Путин подчеркнул, что пониженная ставка вводится не только как антикризисная мера на период пандемии, "а, что называется, вдолгую, на перспективу". Это должно послужить для работодателей стимулом к повышению зарплат работников, пояснил он.

Сейчас российский работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от заработной платы. 22% поступает в Пенсионный фонд, 5,1% - на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% - на социальное страхование в ФСС.

Банкротство компаний

Кроме того, президент предложил ввести на полгода мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний, работающих отраслях экономики, страдающих от распространения нового коронавируса.

"Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взысканий долгов и штрафов", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что данные меры будут направлены на компании, которые работают в секторах экономики, "наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией". "Вместе с тем поручаю правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке", - добавил глава государства.