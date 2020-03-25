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Курс доллара на Мосбирже превысил 79 рублей

Курс евро вырос до 85,35 рубля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос более чем на 1% к уровню закрытия предыдущих, до 79,1 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Минимальное значение американской валюты в течение торгов среды составляло 76,97 рубля.

Курс евро также вырос на 1%, до 85,35 рубля.

Ослабление рубля наблюдается на дешевеющей нефти. Так, майский фьючерс нефти Brent на Лондонской бирже ICE снижается на 2,25%, до $26,54 за баррель. Нефть сорта WTI теряет в цене 2,3%, торгуется по $23,46 за баррель.

Теги
РоссияКолебания курса рубляСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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