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Генпрокуратура поручила ФАС дать оценку обоснованности роста цен на бензин

В ведомстве пояснили, что по результатам проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России попросила Федеральную антимонопольную службу дать оценку обоснованности роста цен на бензин. Об этом сообщает надзорное ведомство.

"<...> ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будут проводиться прокурорские проверки, направленные на выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Генеральная прокуратура мониторит ситуацию, организовано взаимодействие с ФАС.

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