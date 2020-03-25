Генпрокуратура поручила ФАС дать оценку обоснованности роста цен на бензин

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России попросила Федеральную антимонопольную службу дать оценку обоснованности роста цен на бензин. Об этом сообщает надзорное ведомство.

"<...> ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что при наличии оснований будут проводиться прокурорские проверки, направленные на выявление нарушений антимонопольного законодательства и фактов ценового сговора.

В ведомстве пояснили, что по результатам проверок будет решен вопрос о принятии мер реагирования по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Генеральная прокуратура мониторит ситуацию, организовано взаимодействие с ФАС.