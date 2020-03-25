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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу

Глава СПЧ назвал упреждающим предложение президента об установлении каникул по кредитам

Валерий Фадеев отметил, что глава государства заранее принимает меры, которые поддержали бы потенциально десятки миллионов людей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал важным и упреждающим предложение президента России Владимира Путина об установлении каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, доход которых упал более чем на 30%. Об этом президент говорил в обращении к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

"Это очень важная, упреждающая мера. Вообще меры, предложенные президентом, упреждающие. Пока мы не знаем, у кого упал доход, у кого нет дохода, кто может остаться без работы или уже остался без работы. Президент заранее, исходя из худшего сценария, принимает меры, которые поддержали бы потенциально десятки миллионов людей", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его мнению, "важно, что это предложение сделано сейчас", до того, как придется испытывать последствия "тяжелого кризиса". "Хочу заметить, что возможно этих тяжелых последствий не будет", - заключил Фадеев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФадеев, Валерий АлександровичОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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