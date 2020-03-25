Глава СПЧ назвал упреждающим предложение президента об установлении каникул по кредитам

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал важным и упреждающим предложение президента России Владимира Путина об установлении каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, доход которых упал более чем на 30%. Об этом президент говорил в обращении к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

"Это очень важная, упреждающая мера. Вообще меры, предложенные президентом, упреждающие. Пока мы не знаем, у кого упал доход, у кого нет дохода, кто может остаться без работы или уже остался без работы. Президент заранее, исходя из худшего сценария, принимает меры, которые поддержали бы потенциально десятки миллионов людей", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его мнению, "важно, что это предложение сделано сейчас", до того, как придется испытывать последствия "тяжелого кризиса". "Хочу заметить, что возможно этих тяжелых последствий не будет", - заключил Фадеев.