В Раду внесен законопроект о запрете на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Законопроект о введении запрета на импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами ЕС или Энергетического Сообщества, зарегистрирован в Верховной раде. Такая информация опубликована в среду на интернет-портале украинского парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами (сторонами) ЕС или Энергетического Сообщества, то есть России и Белоруссии.

Кроме того, в законопроекте, инициированном президентской фракцией "Слуга народа", предполагается временно, на время перехода объединенной энергосистемы Украины на параллельную работу с объединенной энергосистемой ЕС, позволить осуществлять только технологический переток электроэнергии из этих государств.

Импорт электроэнергии из России был открыт Украиной в октябре 2019 года, что привело к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижению уровня потребления угля отечественными ТЭС. Вследствие этого президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить импорт тока и загрузить ТЭС углем.

В минувший вторник украинское правительство ввело с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса.