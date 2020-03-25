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Распространение коронавируса нового типа

"Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" не будут уходить на выходные на следующей неделе

Delivery Club также будет работать в штатном режиме на следующей неделе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сервисы "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" не будут уходить на выходные с 30 марта по 5 апреля и продолжат осуществлять доставку заказов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси".

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"Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" будут работать по обычному графику, чтобы обеспечить едой и продуктами тех, кто остается дома. Склады "Яндекс.Лавки" продолжат собирать заказы, а курьеры - развозить их пользователям. Как и в другие дни, курьеры наших партнеров самостоятельно принимают решение, когда и на сколько часов выходить на смену, в каком районе работать", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе другого сервиса доставки еды - Delivery Club - также сообщили о штатном режиме работы на следующей неделе. "Delivery Club на следующей неделе продолжит работать в обычном режиме. Наши операционные процессы не отличаются в будни и выходные", - сказали в сервисе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что следующая неделя будет в стране нерабочей. Эта мера принята в связи с распространением коронавируса нового типа.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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