ЦБ не будет наказывать банки за нарушение сроков предоставления отчетности

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за нарушения в предоставлении отчетности в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

"В рамках мер поддержки деятельности кредитных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции Банк России принял решение вплоть до особого распоряжения не применять к кредитным организациям меры за нарушение порядка составления и сроков представления отчетности", - сообщает ЦБ.

Одновременно с этим Банк России сокращает перечень статистической и иной информации, сбор которой запланирован во II квартале 2020 г.

"В случае необходимости Банк России будет готов принять дополнительные послабления в отношении действующей отчетности кредитных организаций", - указано в сообщении регулятора.