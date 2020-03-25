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ЦБ не будет наказывать банки за нарушение сроков предоставления отчетности

Банк России сокращает перечень статистической и иной информации, сбор которой запланирован во II квартале 2020 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Банк России не будет применять к кредитным организациям меры за нарушения в предоставлении отчетности в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении регулятора.

"В рамках мер поддержки деятельности кредитных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции Банк России принял решение вплоть до особого распоряжения не применять к кредитным организациям меры за нарушение порядка составления и сроков представления отчетности", - сообщает ЦБ.

Одновременно с этим Банк России сокращает перечень статистической и иной информации, сбор которой запланирован во II квартале 2020 г.

"В случае необходимости Банк России будет готов принять дополнительные послабления в отношении действующей отчетности кредитных организаций", - указано в сообщении регулятора.

Теги
Россия
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