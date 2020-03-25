Глава Минэкономразвития: предложенные Путиным меры нацелены на восстановление экономики

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Меры, которые предложил в среду президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам, нацелены на дальнейшее развитие и восстановление экономики в будущем. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Мы не только реализуем антикризисные планы, мы еще и закладываем по большому счету уже сейчас базу для будущего экономического развития, для восстановления экономики", - сказал он.

Решетников отметил, что меры также должны способствовать тому, чтобы предприниматели стремились к сохранению рабочих мест, несмотря на трудности. "Ключевая проблема, которая стоит перед многими предпринимателями, - это что делать, когда в ряде случаев на 50%, на 70%, на 90% снизился поток посетителей, соответственно снизилась денежная выручка. Что делать? Платить налоги, возвращать кредиты, сокращать людей? Как раз на то, чтобы предприниматели сделали выбор в пользу сохранения рабочих мест, и нацелено было обращение президента", - сказал он.

Владимир Путин обратился к россиянам с обращением, посвященным ситуации с распространением коронавируса в стране и мире. Глава государства предложил меры поддержки граждан и бизнеса, которые предполагается принять в ближайшее время.