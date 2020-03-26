Администрация США при необходимости запросит у Конгресса еще средств для помощи экономики

"Если нам будет нужно опять вернуться [в Конгресс], мы вернемся. Мы будем заботиться об американских рабочих, о компаниях, которые питают эту страну, это не их вина", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, "удержит ли на плаву" американскую экономику законопроект о стимулирующих мерах в размере $2 трлн, который в настоящее время находится на рассмотрении в Конгрессе США. Пакет мер предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс.на человека.

Трамп также выразил надежду, что данный законопроект "в течение долгого времени" сможет поддерживать экономику страны. "Мы ожидаем, что около трех месяцев. Надеюсь, [эти меры] не будут нужны нам на протяжении трех месяцев, надеюсь, это война [с коронавирусом] будет выиграна быстрее. Мы рассчитываем, что эти значительные средства при необходимости покроют нужды экономики", - отметил на это министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.