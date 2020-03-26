{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Администрация США при необходимости запросит у Конгресса еще средств для помощи экономики

Нынешний пакет мер предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что при необходимости американская администрация попросит Конгресс профинансировать дополнительные меры стимулирования экономики на фоне пандемии коронавируса, если нынешних будет недостаточно.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Если нам будет нужно опять вернуться [в Конгресс], мы вернемся. Мы будем заботиться об американских рабочих, о компаниях, которые питают эту страну, это не их вина", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, "удержит ли на плаву" американскую экономику законопроект о стимулирующих мерах в размере $2 трлн, который в настоящее время находится на рассмотрении в Конгрессе США. Пакет мер предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс.на человека.

Трамп также выразил надежду, что данный законопроект "в течение долгого времени" сможет поддерживать экономику страны. "Мы ожидаем, что около трех месяцев. Надеюсь, [эти меры] не будут нужны нам на протяжении трех месяцев, надеюсь, это война [с коронавирусом] будет выиграна быстрее. Мы рассчитываем, что эти значительные средства при необходимости покроют нужды экономики", - отметил на это министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 920 человек, 361 инфицированный выздоровел.

Теги
СШАМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Маск пообещал начать выпуск аппаратов ИВЛ на заводе Tesla в Нью-Йорке в ближайшее время
Глава компании отметил, что не считает сложным запуск этого производства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС