Трамп утвердит пакет экономических мер сразу же, как его одобрит Конгресс США

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что подпишет законопроект о стимулирующих экономических мерах, как только его одобрят обе палаты Конгресса.

Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, глава государства выразил уверенность, что Сенат "очень близок к тому, чтобы принять законопроект об оказании чрезвычайной помощи американским рабочим, семьям и бизнесу" уже в среду. "Я призываю Палату представителей в ближайшее время принять этот крайне важный законопроект и незамедлительно отправить его мне. Я подпишу его немедленно", - подчеркнул президент.

Он рассказал о некоторых деталях инициативы. "Это РечьРе - крупнее всего, что, как я считаю, когда-либо было принято в Конгрессе", - добавил Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что законопроект, в частности, "предоставляет оплачиваемый отпуск по болезни". "Оплачиваемый отпуск по болезни, за который не будут платить работодатели. Это очень важно. Мы хотим вернуть всех обратно на работу", - отметил глава вашингтонской администрации.

Ранее в среду лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что помощь, оказываемая в рамках пакета экономических мер, не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Он также утвердил инициативу, которая выделяет $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 920 человек.