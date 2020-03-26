{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Трамп утвердит пакет экономических мер сразу же, как его одобрит Конгресс США

Речь идет о пакете в $2,2 трлн

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что подпишет законопроект о стимулирующих экономических мерах, как только его одобрят обе палаты Конгресса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, глава государства выразил уверенность, что Сенат "очень близок к тому, чтобы принять законопроект об оказании чрезвычайной помощи американским рабочим, семьям и бизнесу" уже в среду. "Я призываю Палату представителей в ближайшее время принять этот крайне важный законопроект и незамедлительно отправить его мне. Я подпишу его немедленно", - подчеркнул президент.

Он рассказал о некоторых деталях инициативы. "Это РечьРе - крупнее всего, что, как я считаю, когда-либо было принято в Конгрессе", - добавил Трамп. Глава Белого дома подчеркнул, что законопроект, в частности, "предоставляет оплачиваемый отпуск по болезни". "Оплачиваемый отпуск по болезни, за который не будут платить работодатели. Это очень важно. Мы хотим вернуть всех обратно на работу", - отметил глава вашингтонской администрации.

Ранее в среду лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что помощь, оказываемая в рамках пакета экономических мер, не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Он также утвердил инициативу, которая выделяет $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 920 человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Маск пообещал начать выпуск аппаратов ИВЛ на заводе Tesla в Нью-Йорке в ближайшее время
Глава компании отметил, что не считает сложным запуск этого производства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС