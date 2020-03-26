{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Маск пообещал начать выпуск аппаратов ИВЛ на заводе Tesla в Нью-Йорке в ближайшее время

Глава компании отметил, что не считает сложным запуск этого производства

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на заводе американской компании Tesla в штате Нью-Йорк начнется в ближайшее время. Соответствующее заявление разместил в среду в Twitter глава компании Илон Маск.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы Giga New York (завод Tesla Gigafactory 2 в Баффало - прим. ТАСС) как можно скорее возобновил работу для запуска производства аппаратов ИВЛ, - сообщил Маск. - Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь жителям Нью-Йорка". Работы на заводах Tesla в Баффало (штат Нью-Йорк) и Фримонте (штат Калифорния) были приостановлены в понедельник из-за угрозы распространения нового коронавируса.

В минувший четверг Маск отметил в Twitter, что не считает сложным запуск производства аппаратов ИВЛ на заводах своей компании. На это сообщение ответил мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио. "Нью-Йорк покупает", - написал он. Позже Маск подчеркнул, что в Tesla начали работу над запуском производства аппаратов ИВЛ.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 920 человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАМаск, ИлонРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Средняя сумма потребительского кредита в РФ достигла рекордных 203,9 тыс. руб. в феврале
При этом объемы выдачи кредитов наличными сократились на 9,2%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС