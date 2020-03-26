СМИ: Nissan приостановил работу двух заводов в Египте из-за коронавируса

ТОКИО, 26 марта. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan приостановил производство на двух своих заводах в Египте. Об этом в четверг сообщила ведущая деловая газета Японии "Никкэй".

Отмечается, что на заводах производились седаны и пикапы.

Ранее на этой неделе крупные японские автомобильные концерны Toyota, Honda, Suzuki и Nissan приостановили производство на своих заводах в Индии из-за коронавиурса. В феврале и начале марта японские автопроизводители возобновили работу заводов в Китае, остановленных из-за эпидемии коронавируса. В то же время им пришлось временно прекратить производство в Европе и США.