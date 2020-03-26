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Распространение коронавируса нового типа
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Сенат США принял законопроект о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн

Документ получил 90 голосов при необходимых 60
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© AP Photo/Mark Tenally

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Сенат США 25 марта одобрил пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, в размере $2 трлн. Документ получил 90 голосов при необходимых 60, трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты Конгресса.

В пятницу за пакет мер должна проголосовать Палата представителей, после чего инициативу должен одобрить глава Белого дома Дональд Трамп. Президент заявил в среду на брифинге, что подпишет законопроект. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

Как отметил Трамп, законопроект, в частности, предусматривает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.

В этом месяце президент подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Он также утвердил инициативу, которая предусматривает выделение $8,3 млрд на сдерживание распространения пандемии.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 69 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 1042 человека.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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