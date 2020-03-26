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Экс-главред ТАСС Максим Филимонов стал вице-президентом УК "Дело"

Филимонов заявил о желании внести свой посильный вклад в развитие группы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вице-президентом управляющей компании "Дело" назначен Максим Филимонов, ранее занимавший должность главного редактора российского информационного агентства ТАСС, а затем управляющего директора по внешним связям и коммуникациям группы "Российский экспортный центр", следует из информации на сайте компании.

"Максим Филимонов присоединился к группе компаний "Дело" в качестве вице-президента по GR и PR в марте 2020 года", - говорится в опубликованных материалах.

"Группа "Дело", которая в последние годы благодаря консолидации целого ряда активов стала одним из крупнейших игроков на этом рынке, играет заметную роль в этом развитии. Я рад присоединиться к команде Сергея Шишкарева и группе компаний "Дело", чтобы внести свой посильный вклад в развитие группы", - заявил ТАСС Филимонов.

В 2019-2020 годах Филимонов занимал должность управляющего директора по внешним связям и коммуникациям группы "Российский экспортный центр". С 2015-го по 2019 год - должность главного редактора и заместителя генерального директора ТАСС. До этого он работал в агентстве "РИА Новости" в должности заместителя и первого заместителя главного редактора, а также главным редактором службы новостей на русском языке международного информационного агентства Reuters, возглавлял отделы финансовых новостей газет "Ведомости" и "Время МН". Филимонов родился в 1974 году в Таллине.

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России интермодальный контейнерный оператор, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс". Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и "Трансконтейнер".

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