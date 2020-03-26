Эксперты объяснили выгоду России от доплаты компаниям за поставки нефти в Белоруссию

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва и Минск договорились о возобновлении поставок российской нефти в Белоруссию с 1 апреля. Для этого российские нефтяные компании могут получить из бюджета чуть более $100 млн в год. Эксперты отмечают, что сделку можно считать успехом, поскольку России в условиях тающего спроса на нефть в Европе и жесткой конкуренции со стороны Саудовской Аравии важно сохранить каждое экспортное направление.
Премия за привилегию
Белоруссия прекратила закупки российской нефти в начале этого года, требуя изменить формулу цены, предложенную когда-то российскими компаниями. Согласно ей, белорусские НПЗ доплачивали российским поставщикам премию к цене за то, что получали нефть беспошлинно, то есть на более выгодных условиях, чем другие покупатели. Размер премии оговаривался индивидуально для каждой компании, но максимально она достигала $12 на тонну к экспортному нетбэку (цена нефти в Балтийских портах без учета транспортных расходов).
В этом году "Белнефтехим" платить премию отказался, мотивируя это тем, что из-за налогового маневра в России, в результате которого экспортная пошлина на нефть обнуляется, Белоруссия несет потери. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивал их в $430 млн в год, а требования российских компаний сохранить премии назвал "необоснованными".
Всего Россия поставляла в соседнюю страну 24 млн тонн в год, из которых 18 млн тонн перерабатывалось, а 6 млн тонн шло транзитом на другие рынки, и Белоруссия получала с этого объема экспортную пошлину. То есть по мере реализации налогового маневра условия получения нефти из России становятся более рыночными, а значит коммерческий смысл доплачивать компаниям премию отпадает, жаловались в Минске.
Из всех российских экспортеров на просьбу "Белнефтехима" снизить премию согласился только "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, который и поставлял с января по март около 400 тыс. тонн нефти в месяц. Другие компании продолжали вести переговоры, настаивая на сохранении прежних условий.
Достичь договоренностей о возобновлении регулярных поставок удалось только к концу марта. Первой об этом сообщила "Роснефть", отметив, что решение принято именно на тех условиях, которые компания и предлагала. Они подразумевают выплату премии в размере $5 на тонну к цене экспортного нетбэка. Позднее источник ТАСС в отрасли пояснил, что такие условия распространяются на все компании.
Нефть с доплатой
Белоруссия не будет платить премиальную надбавку российским компаниям с апреля, этот вопрос будет урегулирован межбюджетными расчетами, сообщал белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, министерства финансов обеих стран уже приступили к выработке механизма для проведения таких расчетов.
Российский Минфин пока не прокомментировал вопрос о том, почему было решено компенсировать надбавку компаниям из бюджета. Однако эксперты считают, что причиной для этого стала изменившаяся ситуация на рынке нефти.
"Главная причина - это обвал цен на нефть и радикально поменявшаяся позиция Саудовской Аравии, которая объявила об увеличении добычи и предлагает нефть европейским покупателям со скидками", - считает руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Белоруссия вряд ли бы получила от саудитов комфортные цены, полагают аналитики. Но возможность того, что воинственно настроенный Эр-Рияд предложит Минску привлекательные условия, стала реальной. "Поэтому от греха подальше решили договориться и эту ситуацию купировать", - заключает эксперт.
Помимо ценовой войны с Саудовской Аравией, которая обещает обрушить цены чрезмерным предложением, на рынок давит фактор падающего спроса, напоминают аналитики. Вспышка коронавируса фактически остановила авиаперевозки, сильно ограничила транспортную мобильность на континенте, отчего потребление нефти падает. А на фоне того, что весной многие европейские НПЗ останавливаются на плановые ремонты, хранить добываемую нефть скоро будет негде, поясняют эксперты.
"Рынок сейчас фактически принадлежит не продавцу, а покупателю. В этой ситуации нам важно сохранить своего постоянного потребителя. И это не менее важно, чем Белоруссии сохранить стабильные поставки для своих НПЗ. Я считаю, что эти договоренности взаимно приемлемые, и никто в данном случае не потерял", - полагает аналитик "Финама" Алексей Калачев.
Премия в $5 на тонну - это символическая сумма, всего лишь $0,7 за баррель, рассуждает директор отдела корпораций международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. В абсолютных цифрах эта компенсация может обойтись бюджету в сумму чуть более $100 млн в год, подсчитал он. "Для российских компаний сейчас важно не терять рынок ни в одной стране, учитывая конкуренцию с Саудовской Аравией за объемы, поэтому если эта скидка является условием того, что Белоруссия не будет искать альтернативных поставщиков, соглашение можно считать выгодным для российской стороны", - резюмирует эксперт.