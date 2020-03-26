Эксперты объяснили выгоду России от доплаты компаниям за поставки нефти в Белоруссию

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва и Минск договорились о возобновлении поставок российской нефти в Белоруссию с 1 апреля. Для этого российские нефтяные компании могут получить из бюджета чуть более $100 млн в год. Эксперты отмечают, что сделку можно считать успехом, поскольку России в условиях тающего спроса на нефть в Европе и жесткой конкуренции со стороны Саудовской Аравии важно сохранить каждое экспортное направление. Премия за привилегию Белоруссия прекратила закупки российской нефти в начале этого года, требуя изменить формулу цены, предложенную когда-то российскими компаниями. Согласно ей, белорусские НПЗ доплачивали российским поставщикам премию к цене за то, что получали нефть беспошлинно, то есть на более выгодных условиях, чем другие покупатели. Размер премии оговаривался индивидуально для каждой компании, но максимально она достигала $12 на тонну к экспортному нетбэку (цена нефти в Балтийских портах без учета транспортных расходов).

В этом году "Белнефтехим" платить премию отказался, мотивируя это тем, что из-за налогового маневра в России, в результате которого экспортная пошлина на нефть обнуляется, Белоруссия несет потери. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивал их в $430 млн в год, а требования российских компаний сохранить премии назвал "необоснованными". Всего Россия поставляла в соседнюю страну 24 млн тонн в год, из которых 18 млн тонн перерабатывалось, а 6 млн тонн шло транзитом на другие рынки, и Белоруссия получала с этого объема экспортную пошлину. То есть по мере реализации налогового маневра условия получения нефти из России становятся более рыночными, а значит коммерческий смысл доплачивать компаниям премию отпадает, жаловались в Минске. Из всех российских экспортеров на просьбу "Белнефтехима" снизить премию согласился только "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, который и поставлял с января по март около 400 тыс. тонн нефти в месяц. Другие компании продолжали вести переговоры, настаивая на сохранении прежних условий. Достичь договоренностей о возобновлении регулярных поставок удалось только к концу марта. Первой об этом сообщила "Роснефть", отметив, что решение принято именно на тех условиях, которые компания и предлагала. Они подразумевают выплату премии в размере $5 на тонну к цене экспортного нетбэка. Позднее источник ТАСС в отрасли пояснил, что такие условия распространяются на все компании. Нефть с доплатой Белоруссия не будет платить премиальную надбавку российским компаниям с апреля, этот вопрос будет урегулирован межбюджетными расчетами, сообщал белорусский премьер-министр Сергей Румас. По его словам, министерства финансов обеих стран уже приступили к выработке механизма для проведения таких расчетов. Российский Минфин пока не прокомментировал вопрос о том, почему было решено компенсировать надбавку компаниям из бюджета. Однако эксперты считают, что причиной для этого стала изменившаяся ситуация на рынке нефти.

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