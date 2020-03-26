{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Кабмин изменяет правила госзакупок в 2020 году из-за коронавируса

В правительстве уточнили, что можно будет закупать товары и услуги без проведения торгов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки предпринимателей, вводимых из-за коронавируса.

"Важное направление - это поддержка предпринимателей. Мы предусмотрели существенные изменения в законодательстве о государственных закупках, которые будут действовать в 2020 году", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

Он уточнил, что "можно будет закупать товары и услуги без проведения торгов". "Если поставщик не смог закрыть контракт из-за проблем, связанных с коронавирусной инфекцией, то могут быть изменены и сроки его исполнения, и списаны штрафные санкции за неисполнение обязательств", - отметил Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Программа льготной сельской ипотеки начала работать в Ростовской области
Первый ипотечный кредит получил житель Целинского района
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС