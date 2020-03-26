На Ставрополье создан ситуационный центр по рассмотрению обращений налогоплательщиков

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Ситуационный центр, который будет рассматривать обращения налогоплательщиков, вызванные экономическими или социальными проблемами из-за коронавируса, создан на Ставрополье, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития региона.

"Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю сообщает о создании ситуационного центра. С информацией о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции, налогоплательщики могут обратиться с помощью сервиса "Обратиться в ФНС России" на сайте www.nalog.ru и по телефонам горячих линий", - говорится в сообщении.

На базе налоговых инспекций в крае также созданы территориальные ситуационные центры, принимающие сообщения о проблемах с уплатой налогов и страховых взносов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.