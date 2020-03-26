Рестораны в составе гостиниц могут не закрываться с 28 марта по 5 апреля

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Рестораны при гостиницах и отелях, которые входят в состав единого юридического лица, могут продолжать работу в период с 28 марта по 5 апреля, сообщил в четверг директор центра юридической помощи и медиации Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) Алексей Моисеев.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 28 марта по 5 апреля 2020 года будет временно остановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и другие предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций. Меры вводятся для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших.

"Если ресторан - арендатор, то он закрывается, а если в составе юридического лица - работает", - уточнил Моисеев, отвечая на вопрос одного из предпринимателей на конференции "Коронавирус - это форс-мажор, или кризис, с которым бизнес останется один на один".

Глава МТПП Владимир Платонов добавил, что примером может служить столовая при заводе, то есть непрерывно действующей организации. На такую категорию организаций указ мэра Москвы не распространяется. При этом он уточнил, что у клиентов отелей и гостиниц должна быть возможность заказа питания в номер.